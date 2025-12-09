A Cambio un incontro col maestro dell'illustrazione Roberto Innocenti

Il prossimo appuntamento della rubrica “Libri d’Autore” al Cambio – Centro Culturale è dedicato a un maestro assoluto dell’illustrazione mondiale: Roberto Innocenti, unico illustratore italiano ad aver ricevuto il prestigioso Premio Hans Christian Andersen Award (2008), considerato il “Nobel” della letteratura per l’infanzia.

Dopo gli incontri con Giorgio van Straten e Cristina Manetti, la Libreria Libri & Persone del CAMBIO Centro Culturale ospita un protagonista che ha saputo trasformare la pagina illustrata in un linguaggio universale. Visionario e tradizionale al tempo stesso, Innocenti ha visto il suo talento riconosciuto prima all’estero – dagli Stati Uniti all’Inghilterra, fino alla Francia – e solo successivamente anche in Italia, dove oggi è celebrato come uno dei più grandi maestri contemporanei.

La serata proporrà anche un focus sul valore dell’arte nel sociale, con la fiaba In viaggio verso Aneis. Innocenti, insieme al chirurgo neonatale e ricercatore Claudio de Felice, racconterà della storia dedicata alle bambine con la rara sindrome di Rett, che trovano conforto nella musica, nell’arte e nel teatro.

Le letture saranno a cura di Andrea Giuntini, i canti saranno a cura di Francesco Marchetti e Giulia Orlandini e le immagini saranno a cura del Gruppo fotografico Giglio Rosso.

INGRESSO LIBERO

Data: 19 dicembre 2025

Ora: 18:00

Luogo: Cambio – Centro Culturale, Libreria, Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia

Rubrica: Libri d’Autore