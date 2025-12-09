Ruba e danneggia il campo sportivo: lo sfogo del Serravalle

Una persona ancora non identificata si è introdotta nel campo sportivo del Serravalle Soccer Academy a Empoli. Ha rubato merce e fatto danni per qualche migliaio di euro. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. La società si è rivolta alle forze dell'ordine e ha pubblicato anche un frame delle immagini di videosorveglianza su Facebook.

Proprio sui social si legge lo sfogo del Serravalle: "La cosa che fa più male è che secondo le forze dell'ordine è qualcuno che conosceva bene l'ambiente e l'ubicazione delle cose, perché come si vede dai filmati si muove con estrema confidenza nella struttura. Il soggetto oltre ad essere ripreso dalle varie telecamere ha pure lasciato i suoi guanti quindi si spera di rintracciare il responsabile di questo gesto al più presto"

"A quello che possiamo vedere al momento oltre a soldi e danni materiali, son state sottratte alcune scarpe da gioco dei nostri ragazzi e almeno due mute da gioco della squadra, e alcune maglie. Per una piccola società come noi questi son colpi forti e che mettono in difficoltà, ma sicuramente ci rialzarmi più forti di prima" si legge nel post.

