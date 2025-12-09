San Miniato, 'Per realizzare un sogno': premiati 19 studenti a Palazzo Grifoni

"Io c'ero!!!". È quello che potrebbero dire tutti i presenti alla Cerimonia di consegna delle Borse di Studio "Per realizzare un sogno" attribuite, dall'associazione Nel sorriso di Valeria, a 19 studenti delle scuole superiori di San Miniato. Borse che premiano il merito scolastico dei ragazzi non trascurando le situazioni reddituali delle famiglie. Serata straordinaria presso Palazzo Grifoni, condotta dal responsabile Loredano Arzilli e dal presidente Lucio Tramentozzi, con la partecipazione, oltre dei vincitori e parenti, dei dirigenti scolastici, del Presidente della Fondazione Carismi, del Vescovo, del vice presidente del Rotary San Miniato e dei sindaci di San Miniato e Fucecchio.

Durante la premiazione i veri protagonisti sono stati i ragazzi, elencati nella locandina tra le foto, che, oltre ringraziare l'associazione per l'iniziativa che li ha coinvolti e spronati a raggiungere migliori risultati, hanno espresso con competenza e disinvoltura le loro aspirazioni e i loro sogni ancora nel cassetto. Uno su tutti e senza sminuire gli altri, il sogno aerospaziale di Lorenzo Benericetti, tra i diplomati eccellenti d'Italia premiati dal Presidente della Repubblica.

Tra i premiati, sempre con gli stessi criteri c'erano le borse di studio, messe a concorso dai genitori, in ricordo di Katiuscia Mariani e Monica Rosi tra i migliori diplomati dell'Istituto Cattaneo e del Liceo Marconi di San Miniato.

Sono stati consegnati anche Attestati di Riconoscimento, come ogni anno, a personalità, enti e associazioni particolarmente vicine o che condividono le finalità dell'Associazione: S.E. il Vescovo Giovanni Paccosi, l'Avvocato Giovanni Urti presidente della Fondazione Carismi e Simona Della Maggiore.

Negli interventi di tutti ci sono state parole di apprezzamento per questa lodevole iniziativa e per le altre di Nel sorriso di Valeria, rivolgendo in particolare ai ragazzi parole di incoraggiamento e fiducia nel credere alle loro aspirazioni.

A conclusione un Brindisi augurale tra tutti i presenti con i prodotti dolciari offerti dal nostro sostenitore Paolo Gazzarrini del Cantuccio di Federigo.

Fonte: Nel Sorriso di Valeria - Ufficio stampa

Notizie correlate