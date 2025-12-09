Raccolta differenziata, Santa Maria a Monte secondo Comune più virtuoso della provincia di Pisa

Sono stati pubblicati pochi giorni fa i dati sulla qualità della raccolta differenziata per la regione Toscana, relativi all’anno 2023. Si conferma positivo il trend regionale, con una differenziazione del rifiuto che sale al 66,64% (0.7% in più rispetto al 2022) e una produzione complessiva di rifiuti indifferenziati in diminuzione di circa l’1%.

In questo scenario, il Comune di Santa Maria a Monte vanta il secondo posto tra i Comuni più virtuosi della Provincia di Pisa, con un tasso di differenziazione del rifiuto che, nel 2023, si attestava all’84%, preceduto per soli due punti percentuali dal Comune di Calcinaia (86%).

"Una notizia che ci riempie di orgoglio", commenta il Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, "ulteriore riprova della buona volontà dei nostri cittadini e dell’Amministrazione Comunale". “Questo risultato non è un’eccezione”, commenta l’assessore al Ciclo dei Rifiuti Laura Falorni, "ma rientra in un trend ormai stabile, che da anni vede il nostro Comune mantenersi nelle prime posizioni, non solo a livello provinciale, ma anche regionale".

Questo risultato però non fa distogliere l’attenzione della Maggioranza dalla situazione nel suo complesso: "Gestire il servizio di raccolta dei rifiuti non è facile e in questi anni di governo lo abbiamo toccato con mano", aggiunge il Sindaco Del Grande.

"Abbiamo affrontato periodi di gravi disservizi, abbiamo osservato il Piano Economico Finanziario (PEF) di RetiAmbiente (e con esso gli importi della TARI a carico dei cittadini) lievitare negli anni, senza che in cambio venissero garantiti servizi adeguati. Ma in ognuna di queste occasioni non ci siamo tirati indietro, al contrario di quanto a qualcuno piace affermare", ricorda l’assessore Falorni.

Prosegue il Sindaco: "Abbiamo portato avanti una dura lotta, a mezzo stampa e nelle sedi istituzionali, che ci ha permesso di sentire rispettata la nostra voce e

vedere riconosciuto il nostro ruolo di amministratori".

Adesso si chiede di passare dalle classifiche ai fatti concreti: "Ormai da anni i cittadini di Santa Maria a Monte si impegnano per rispettare al meglio i loro doveri, nel differenziare i rifiuti e nel pagare la dovuta tassa. Adesso è il momento che anche Geofor faccia la sua parte: chiediamo che, a riconoscimento della virtuosità del nostro Comune, vengano previste delle premialità. Ovvero, chiediamo riduzioni della spesa prevista dal PEF già a partire dal prossimo anno, al fine di alleggerire il peso che questo servizio ha sulle tasche dei nostri Cittadini", conclude il Sindaco Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa