Sicurezza idraulica a Pisa: 8,5 milioni e 38 cantieri per riparare i danni dell’alluvione del 2023

Attualità Pisa
"Per la provincia di Pisa oltre 8,5 milioni di euro e 38 interventi per la messa in sicurezza idraulica e il ripristino dei danni dell’alluvione 2023: una risposta concreta ai territori colpiti dall’alluvione". Lo dice Antonio Mazzeo, Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

"Il Presidente Eugenio Giani, come commissario straordinario - ha aggiunto -, ha firmato l’ordinanza che porterà quasi 400 interventi in tutta la Toscana per la messa in sicurezza idraulica e il ripristino dei danni dell’alluvione 2023. È un passaggio fondamentale per restituire sicurezza e fiducia alle nostre comunità".

"Per la provincia di Pisa arrivano 8,5 milioni di euro per 38 interventi che riguardano dissesti stradali, consolidamenti di scarpate, la messa in sicurezza del reticolo idraulico e il ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate.

Parliamo di opere importanti: dalla sistemazione e ringrosso degli argini a Santa Maria a Monte, ai lavori su frane e viabilità a Casciana Terme Lari, fino alla sistemazione del reticolo idraulico nel Comprensorio del Cuoio e agli interventi su strade e fossi in comuni come Montopoli, Ponsacco, Calcinaia e San Giuliano Terme.
Sono risorse che si trasformano in cantieri e maggiore sicurezza per famiglie e imprese".

"La prevenzione del dissesto idrogeologico è e resterà la nostra priorità. Non possiamo limitarci a intervenire dopo le emergenze: dobbiamo costruire territori più resilienti e sicuri, capaci di affrontare eventi climatici sempre più intensi.

Per questo – conclude Mazzeo – ho chiesto formalmente, attraverso il Comitato europeo delle Regioni, che nel prossimo bilancio dell’Unione Europea venga istituito un fondo specifico dedicato alla prevenzione, al contrasto e alla mitigazione del dissesto idrogeologico. Serve una strategia europea stabile e strutturale per proteggere i nostri territori e garantire ai cittadini un futuro più sicuro".

Ordinanza commissariale n.168 del 05-12-2025- Allegato A

Fonte: Ufficio stampa

