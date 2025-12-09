Straordinario successo per l’edizione natalizia di Mercadera, il mercato di qualità nel centro di Pontedera

Pontedera
L’edizione natalizia di Mercadera ha registrato uno straordinario successo: migliaia di persone hanno visitato il nostro mercato di qualità, animando il centro di Pontedera e contribuendo anche agli acquisti nei negozi della città, non solo ai banchi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma quanto questo evento sia ormai atteso e apprezzato.

Desideriamo ringraziare sinceramente l’Amministrazione Comunale per averci dato l’opportunità di realizzare ancora una volta Mercadera e per il sostegno mostrato verso un progetto in cui crediamo profondamente.

Un grazie speciale va anche a tutti i nostri associati: la loro fiducia, presenza e professionalità sono ciò che permette da tempo di offrire un mercato di qualità, riconoscibile e apprezzato dal pubblico.

"Mercadera è una nostra creazione, un marchio che rappresenta il lavoro, l’impegno e la volontà di proporre sempre il meglio" dichiarano Mirco Sbrolli, Presidente ANVA Confesercenti Pisa, e Claudio Del Sarto, responsabile d’area

Fonte: Confesercenti Area Valdera-Cuoio e Valdicecina

