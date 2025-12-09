Use Rosa Scotti, Ruffini: "Finalmente una vittoria in trasferta, ci voleva"

Ora appare tutto sotto una luce diversa. Le quattro vittorie consecutive hanno riportato il sereno in casa Use Rosa Scotti che, se prima poteva solo guardare avanti in classifica, ora può farlo sia avanti che dietro. Il tutto con il successo nel derby di Livorno che vale un po’ come la certificazione che sì, la strada imboccata è finalmente quella giusta.

"A Livorno abbiamo colto una vittoria molto importante – spiega la capitana Irene Ruffini – anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararla abbiamo seguito il piano gara e l’abbiamo portata a casa. Dopo il successo di Milano all’esordio dello scorso 5 ottobre è bello essere riuscite a vincere di nuovo lontano da Empoli. Oltretutto su un campo difficile come Livorno, contro un’ottima squadra che ha individualità di rilievo specie a livello offensivo. In difesa siamo state brave a contenerle ed è lì che abbiamo costruito la nostra vittoria". Con canestri importanti anche di Ruffini.

"Fa piacere – prosegue – perché è il segno che lavoriamo bene e che siamo un bel gruppo visto che il merito è anche delle compagne. Ora dobbiamo restare concentrate in vista delle due partite che chiuderanno il girone di andata". La prima sabato prossimo in casa con Viterbo e quella successiva, sabato 20, a Salerno. Classifica alla mano due gare che potrebbero permettere alla Scotti di staccare la zona calda della classifica ed iniziare il 2026 con lo spirito giusto. E guardando solo la parte alta della classifica.