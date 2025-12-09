Visita del Generale Solazzo al Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa

Mattinata di incontro e di scambio di auguri natalizi quella che si è svolta al Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, dove è giunto in visita il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, Comandante della Legione Carabinieri Toscana.

Ad accoglierlo il Comandante provinciale, Colonnello Ivan Boracchia, insieme a una rappresentanza di militari in servizio e dei reparti territoriali, oltre a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Solazzo ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel territorio pisano, sottolineando professionalità, dedizione e senso del dovere come elementi distintivi dell’Arma locale e come riferimento importante per la comunità.

Il Comandante della Legione ha inoltre evidenziato il valore del rapporto di prossimità con i cittadini, ribadendo l’importanza di ascolto, disponibilità e prontezza di intervento per mantenere la fiducia che lega l’Arma alla popolazione.

In chiusura di visita, il Generale Solazzo ha rivolto gli auguri di buon Natale ai militari e alle loro famiglie, chiedendo di estenderli anche a tutto il personale impegnato nei reparti della provincia durante le festività, a tutela della sicurezza del territorio.