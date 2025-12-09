Volterra accende il Natale: una giornata dedicata ai bambini, alla città e alla solidarietà

Volterra si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della magia natalizia. Domenica 14 dicembre il centro storico si trasformerà in uno spazio accogliente e animato, dove arte, musica, tradizione e partecipazione si intrecciano per dare vita a un grande evento diffuso pensato soprattutto per i bambini e per le loro famiglie che mira a diventare un appuntamento fisso con l’obbiettivo di crescere e svilupparsi nel tempo. Il momento centrale della giornata sarà l’arrivo di Babbo Natale, che percorre le vie della città accompagnato da artisti, figuranti e dalle vivaci performance delle street band Zastava Orkestar e Moruga Drum. Un corteo colorato e gioioso, pensato per regalare ai più piccoli un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

Accanto all’intrattenimento trova spazio anche un forte messaggio sociale grazie all’iniziativa “Descrivi Bambino”, realizzata in collaborazione con le scuole e dedicata a sensibilizzare e sostenere simbolicamente i bambini vittime della guerra. Un progetto che unisce creatività, educazione e solidarietà, conferendo all’evento un significato che va oltre la semplice festa.

Le piazze, le vie e le botteghe artigiane ospiteranno spettacoli, musica, danza, laboratori e attività creative, offrendo un ricco programma capace di animare l’intero centro storico. Gli artigiani locali saranno protagonisti con dimostrazioni e momenti dedicati ai loro mestieri, valorizzando l’identità culturale che rende Volterra una città d’arte viva e autentica. Il risultato complessivo dell’iniziativa è reso possibile e impreziosito dal grande apporto della comunità: associazioni, commercianti, volontari e realtà locali hanno contribuito con entusiasmo alla costruzione di un Natale condiviso, partecipato e fortemente radicato nello spirito della città. Un vero Natale di comunità, dove ognuno ha dato il proprio contributo per creare un’atmosfera accogliente e inclusiva.

L’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Volterra con la collaborazione di Confesercenti Volterra, la direzione artistica di Fabio Saccomani – Sviluppo Eventi e con il contributo del Comune di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. La città di Volterra vi aspetta per una giornata da vivere insieme, nel segno dei bambini, della creatività, della comunità e della solidarietà.

Fonte: Confesercenti Toscana - Ufficio stampa

