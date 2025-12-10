Al Teatro delle Arti arriva Stenterello. Ospite d'onore è la radio

La tradizione del teatro popolare fiorentino torna protagonista al Teatro delle Arti con Stenterello, in scena venerdì 12 dicembre alle ore 21:00, nell’interpretazione di Alessandro Calonaci, attore e regista toscano che da anni rinnova e custodisce l’eredità della celebre maschera creatrice da Luigi Del Buono nel XVIII secolo.

Figura amatissima dal pubblico, Stenterello è il popolano magro, un po’ impacciato e sempre pronto alla battuta, capace con il suo linguaggio vivace e vernacolare di affrontare le difficoltà con ingegno, ironia e una saggezza tutta popolare.

Calonaci, con la Compagnia Mald’Estro, ne propone una versione attuale e coinvolgente, rispettosa della tradizione ma arricchita da trovate originali, ritmo brillante e un umorismo genuino che parla al pubblico di oggi. Lo spettacolo – curato nell’adattamento e nella regia dallo stesso Calonaci – restituisce alla scena un personaggio identitario della cultura fiorentina, intrecciando memoria, comicità e radici popolari.

La Radio a Teatro – Apericena e microfono aperto prima dello spettacolo

Apre la serata, dalle ore 19:30, l’iniziativa “La Radio a Teatro”, realizzata in collaborazione con Radio 3 Network: uno spazio di microfono aperto dedicato alle storie, alle memorie e ai racconti del territorio.

Le persone interessate a partecipare portando una propria testimonianza, un ricordo o un frammento di vita sono invitate a contattare il Teatro delle Arti per essere inserite nella scaletta della serata.

Durante l’incontro sarà inoltre possibile partecipare all’apericena e cenare in teatro, accompagnati dai vini della Fattoria Trecento.

Prenotazione consigliata: Tel. 055 8720058 - Whatsapp 371 1152940 - biglietteria@tparte.it

L’iniziativa conferma la volontà del Teatro delle Arti di unire scena, comunità e partecipazione, trasformando ogni appuntamento in un momento di incontro e condivisione.

