Aquatempra, Virginia Forconi è la nuova campionessa regionale assoluta nei 50 dorso

Virginia Forconi è la nuova campionessa regionale assoluta nei 50 dorso. La vittoria è arrivata al termine di una gara impeccabile, che ha coronato un weekend già brillante per l’atleta Aquatempra: dopo l’argento conquistato sabato nei 100 dorso, domenica Virginia si è imposta nei 50 della stessa disciplina ai Campionati Regionali Assoluti in vasca corta, confermandosi la dorsista più forte della Toscana, indipendentemente dalla categoria. Un doppio podio che conferma il percorso di crescita tecnica e prestativa di Virginia, sostenuto dall’importante lavoro fatto insieme alla sua squadra e all’allenatore Gianluca Antonucci.

I Campionati Regionali Assoluti, disputati a Livorno tra il 6 e il 7 dicembre, riuniscono ogni anno i migliori nuotatori della Toscana in un formato che seleziona gli atleti unicamente sulla base del tempo di qualificazione, senza distinzione di categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior). Un contesto particolarmente competitivo, dove emergere significa confrontarsi con avversari di qualsiasi età e livello agonistico.

Oltre alla straordinaria prestazione di Virginia Forconi, Aquatempra ha partecipato alla manifestazione con un gruppo numeroso e motivato, formato in gran parte da atleti delle categorie Ragazzi e Juniores, spesso in gara contro concorrenti più esperti. Nonostante ciò, il weekend ha visto numerosi miglioramenti di primati personali e societari, con prestazioni in crescita sia nelle gare individuali che nelle staffette.



Gli atleti qualificati alle gare individuali sono stati:

Alessandra Forconi - 50 e 100 rana

Greta Sciuti - 200 farfalla Sara Baldi - 200 rana, 200 misti Dario Lippi Trisciani - 100 e 200 farfalla, 50 dorso Davide Pelella - 200 stile libero, 200 misti



Virginia Forconi - 50 e 100 dorso, 100 misti, 50 farfalla

Nelle staffette stile libero hanno invece gareggiato Riccardo Vannucci, Giulio Gozzi, Corrado Motta e Matteo Scali, mentre le atlete della squadra femminile hanno disputato la 4x100 mista.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da Virginia e da tutti i ragazzi presenti a questi Regionali - ha commentato l'allenatore Antonucci - I miglioramenti visti in gara sono il frutto dell’impegno quotidiano che ciascun atleta mette in vasca, con costanza e determinazione. Come staff non possiamo che essere orgogliosi del percorso che stanno costruendo. L’augurio è di continuare su questa strada, crescere ancora e raggiungere traguardi sempre più importanti insieme».

