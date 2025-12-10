Bambina di 4 anni investita davanti alla scuola

Momenti di forte apprensione questa mattina ad Arezzo, dove una bambina di 4 anni è stata investita in via Mochi, proprio davanti a un istituto scolastico. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di genitori e passanti.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la piccola è stata presa in carico dal personale del 118 e trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Croce Bianca e un’auto infermieristica.

La polizia municipale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Le condizioni della bambina non sono state al momento rese note.