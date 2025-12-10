Bandiera Palestina su albero di Natale a Vicchio, solidarietà dalla Rete degli Enti locali per i diritti del popolo Palestinese

Solidarietà da parte della Rete degli Enti locali per i diritti del popolo Palestinese all’Amministrazione comunale di Vicchio, in questi giorni aspramente attaccata per aver esposto la bandiera palestinese sull’albero di Natale.

“Si tratta di attacchi inaccettabili – spiegano dalla Rete, che comprende 29 Comuni dell’area metropolitana di Firenze – che strumentalizzano un messaggio che a nostro parere è chiaro e semplice: la bandiera palestinese serve a ricordarci che mentre ci avviciniamo alle Festività natalizie, sono in corso delle tragedie che non possiamo fare finta di non vedere. Serve a ricordare che a breve ci scambieremo gli auguri per un buon anno, pieno di prosperità e Pace, e invece ci sono angoli della terra, a Gaza in primis, dove ‘pace’ è una parola dimenticata”.

A novembre una delegazione di Comuni, tra cui Vicchio, insieme ad Arci e Anpi è stata in Cisgiordania, incontrando le autorità locali di Gerusalemme, Hebron, Ramallah e Betlemme, dove è in atto l'espansione delle colonie illegali israeliane.

“Ci auguriamo quindi che questa bandiera sull’albero natalizio sia un’occasione in più per tenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo in Palestina. Al sindaco Tagliaferri e alla sua Amministrazione la massima solidarietà e vicinanza”.

Fonte: Ufficio Stampa