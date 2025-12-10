Barberino Tavarnelle ottiene un finanziamento regionale per abbattere le barriere architettoniche negli alloggi Erp

Partecipando ad un avviso pubblico con la presentazione di uno specifico progetto, il Comune di Barberino Tavarnelle ha ottenuto un contributo regionale finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche da realizzare nel complesso di edilizia residenziale pubblica, posto a Tavarnelle Val di Pesa, dove sono presenti otto alloggi. La scelta di investire sull’abbattimento delle barriere architettoniche degli appartamenti Erp nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e alle fasce deboli della popolazione e rendere questi alloggi più accessibili e vivibili.

L’intervento del valore complessivo di 125mila euro circa, che sarà possibile mettere in atto grazie al finanziamento regionale ottenuto dalla giunta Baroncelli (102 mila euro), sostenuto da una compartecipazione economica del Comune pari a circa 23mila euro, rappresenta una risposta concreta alle famiglie le cui esigenze, mutate nel tempo, richiedono una costante attività di manutenzione degli appartamenti.

Nello specifico l’opera consiste nella riqualificazione, nell’adeguamento a norma e nell’installazione di una piattaforma elevatrice esterna per il fabbricato residenziale situato in via Gagny, costituito da otto appartamenti. “È un’importante occasione per migliorare l’edilizia popolare, continuare a mantenere qualità e investire sul futuro dell’abitare – dichiara l’assessora alle Politiche abitative e della Casa Anna Grassi - soprattutto a favore di coloro che hanno minori possibilità. L’impegno è quello di adeguare i nostri immobili a quei bisogni speciali che sempre di più si intrecciano alle necessità delle persone fragili”. Gli alloggi Erp presenti nel territorio comunale sono complessivamente 111.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino