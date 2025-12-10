Raccolta differenziata, Barberino Tavarnelle tra i comuni più virtuosi nell'area fiorentina: raggiunto l’82%

Il Comune di Barberino Tavarnelle prosegue la sua corsa green che mira a fare la ‘differenza’. E si posiziona sul tetto dei più virtuosi, insieme ai vicini di casa empolese, attestandosi tra i comuni di area fiorentina, gestiti da Alia, che scommettono maggiormente sulla qualità della raccolta differenziata. Ad attestarlo è il dato ufficiale che svetta fino all’82 per cento circa. Uno degli elementi che ha contribuito ad innalzare il livello delle prestazioni in tema di rifiuti è l’adozione del servizio di porta a porta, esteso dal 2022 all’intero territorio. Il ritiro a domicilio dei rifiuti differenziati per tipologia in ogni località del vasto territorio di Barberino Tavarnelle che si sviluppa su oltre 120 Km quadrati si conferma una delle migliori strategie ambientali, introdotta dalla giunta Baroncelli e condivisa con il gestore dei Servizi Ambientali Spa.

"Il porta a porta è una formula che si sta rivelando di grande efficacia nel nostro territorio – dichiara l’assessora all’Ambiente Elena Borri – e rientra in un più ampio piano di interventi finalizzati ad incrementare la sostenibilità del nostro comune, tante sono le azioni che da anni mettiamo in campo perché il percorso di tutela del territorio e le diverse performances ambientali possano portare ad un effettivo miglioramento della qualità della vita delle comunità locali".

Altri interventi che sostengono la rivoluzione green intrapresa dal Comune sono quelli relativi all’Ecocentro del Ponte Nuovo di Alia e la presenza itinerante sul territorio dell’Ecofurgone, che hanno svolto un ruolo determinante, le campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità, i periodici mercatini del libero scambio “Svuota la Soffitta”, le iniziative di educazione ambientale “Puliamo il mondo” condotte nelle scuole, gli strumenti digitali e le app messe a disposizione dal gestore Alia per comunicare in maniera più diretta e agile con gli utenti, il percorso intrapreso dal Comune per la certificazione ISO14001 avvenuta e mantenuta dal 2023 e la registrazione Emas, ottenuta e mantenuta dal 2024.

Altro aspetto di rilievo è l’attenzione rivolta all’uso dei “fontanelli di alta qualità”. Nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle sono attivi 7 “fontanelli di alta qualità”, di cui 3 nel territorio di Tavarnelle e 4 in quello di Barberino. Secondo i dati forniti dall’ufficio Ambiente, mediamente un fontanello eroga oltre 176 mila litri di acqua all’anno portando ad un totale di 1.408.000 litri erogati in un anno, equivalente ad un risparmio di 938.667 bottiglie di plastica da 1,5 litri e quindi di rifiuti non prodotti dai relativi imballaggi. L'acqua dei fontanelli è costantemente monitorata e sottoposta a periodiche analisi chimico-fisiche, chimiche e microbiologiche.

"Abbiamo ridotto considerevolmente - continua il sindaco David Baroncelli - i rifiuti che finiscono in discarica e attuato interventi concreti volti a migliorare il processo del riciclo e in generale salvaguardare il patrimonio ambientale che caratterizza e qualifica il nostro territorio".

"Non saremmo mai stati in grado di centrare questo importante obiettivo – conclude il primo cittadino - che ha permesso una netta diminuzione di rifiuti prodotti senza l’impegno civico della comunità che sta mostrando una grande collaborazione sul fronte rifiuti”. “Continueremo a fare la nostra parte – rimarca - soprattutto nel portare avanti una ferma azione di contrasto all'inciviltà e all'abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche e in quelle di campagna attraverso l’intensificazione dei controlli e degli strumenti di monitoraggio sul territorio".

