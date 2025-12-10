Campi Bisenzio: al via il rimborso del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori

Il Comune di Campi Bisenzio rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della mobilità attivando il “Rimborso TPL studenti”, una misura integrativa rivolta alle famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti agli Istituti Superiori, residenti nel Comune di Campi Bisenzio.

Il rimborso comunale si aggiunge al contributo già previsto dalla Città Metropolitana di Firenze attraverso il “Bonusback TPL”, permettendo così, in alcuni casi, di arrivare fino al rimborso totale dell’abbonamento.

Il beneficio è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi residenti a Campi Bisenzio, iscritti alle scuole superiori per l’anno scolastico 2025/2026, che abbiano già presentato domanda alla Città Metropolitana e che dispongano di un’attestazione ISEE in corso di validità.

Per presentare la domanda è necessario accedere al sistema F.I.D.O., utilizzando SPID o CIE. La scadenza è fissata alle ore 10:00 del 22 dicembre 2025. Oltre alle credenziali d’accesso, occorre avere con sé il valore ISEE, i codici fiscali del richiedente e dello studente, l’IBAN per l’accredito e il numero di protocollo della domanda già inoltrata alla Città Metropolitana.

La graduatoria degli ammessi al beneficio sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune. Sarà possibile presentare eventuali ricorsi entro sette giorni dalla pubblicazione. Successivamente verrà diffusa la graduatoria definitiva con gli importi riconosciuti.

Si ricorda infine che i richiedenti dovranno conservare la documentazione relativa all’abbonamento presentato alla Città Metropolitana, poiché potrà essere richiesta in sede di controllo. In assenza di tale documentazione, il Comune sarà costretto a revocare – totalmente o parzialmente – il contributo concesso.

Per ulteriori informazioni è possibile controllare sul sito istituzionale o rivolgersi all’Ufficio Educazione e Istruzione del Comune di Campi Bisenzio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa