Dal Corecom della Toscana il riconoscimento "Comunicatore Toscano 2025" a Paolo Ruffini

Il Corecom della Toscana ha attribuito a Paolo Ruffini il riconoscimento di ‘Comunicatore Toscano 2025’ per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile.

La cerimonia di conferimento è prevista lunedì 15 dicembre, alle 15, nella sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour 18). Intervengono la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, il presidente della Giunta Eugenio Giani e il presidente del Corecom Marco Meacci. A moderare l’evento sarà Carlotta Agostini membro del Comitato regionale per le comunicazioni.

Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, sceneggiatore e doppiatore, si è impegnato in progetti artistici che hanno avuto al centro il mondo delle diverse abilità e dell’Alzheimer.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

