Dalla Regione Toscana oltre 80mila euro per realizzare un’area ludico-inclusiva nei giardini del Crocifisso a Signa

Ottenuto dalla Regione Toscana il finanziamento per realizzare una nuova area ludico-inclusiva nei giardini del Crocifisso a Signa. Grazie allo scorrimento della graduatoria, il progetto per l'inclusione sociale degli spazi pubblici al Crocifisso” sarà sostenuto con 102mila euro, di cui 80.768,08 euro coperti dal contributo regionale.

L’intervento punta a rendere la grande area verde più accessibile e fruibile da tutti, con particolare attenzione ai bambini e alle persone con diverse abilità. I giardini del Crocifisso, situati in una zona densamente popolata e già molto frequentata, sono stati individuati come luogo ideale per ospitare la nuova area, anche grazie alla presenza di un chiosco e di servizi igienici. Il progetto prevede interventi di riqualificazione dell’area gioco esistente dedicata ai più piccoli e la realizzazione di una nuova area fitness

accessibile, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente, inclusivo e capace di valorizzare ulteriormente uno dei principali spazi verdi della zona. La realizzazione dell’opera è prevista nel 2026 e gli uffici comunali sono già al lavoro per reperire la quota di risorse comunali necessarie a coprire l’intero importo dell’intervento.

"Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – ha commentato il sindaco di Signa Giampiero Fossi – perché dimostra quanto sia forte l’attenzione che la nostra Amministrazione comunale riserva alla popolazione, in particolare ai bambini e alle famiglie. Questo finanziamento ci consente di programmare

un intervento che vedrà la luce nel 2026 e che renderà i giardini del Crocifisso ancora più fruibili e inclusivi. Ora gli uffici sono impegnati a reperire le risorse comunali necessarie per completare la copertura economica del progetto, perché vogliamo garantire un’opera di qualità, che renda Signa una città sempre più attenta alle esigenze di tutti e capace di offrire spazi pubblici moderni e accoglienti".

Piena soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: "Questo finanziamento ci permette di avviare un percorso concreto che valorizzerà ulteriormente un’area verde già molto frequentata. Questo intervento si inserisce perfettamente nel progetto più ampio che stiamo portando avanti per rendere Signa una città realmente accessibile a tutti. Una strategia complessiva che comprende anche lo sviluppo e la redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sul quale gli uffici comunali stanno lavorando con grande impegno per arrivare alla sua definitiva approvazione. La nuova area inclusiva del Crocifisso va proprio in questa direzione: un luogo moderno, senza barriere, dove ogni cittadino possa sentirsi accolto. Un investimento concreto sulla qualità della vita e sulla socialità per una Signa più bella, più inclusiva e più vicina ai bisogni delle persone".

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel proseguire rapidamente tutte le fasi necessarie affinché il progetto possa essere realizzato nei tempi previsti e diventare uno dei punti di riferimento per l’inclusione e la socialità a Signa.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio stampa