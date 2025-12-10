Igiene ambientale: raggiunto accordo su rinnovo CCNL, revocato sciopero

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato.

In Toscana viene quindi annullato anche il previsto presidio regionale a Firenze, che era stato organizzato per stamani, davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai), dalle ore 10 alle ore 13.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
9 Dicembre 2025

La Toscana vara il Reddito di reinserimento lavorativo

Un assegno di 500 euro mensili, per una durata massimo di 9 mesi per una platea di circa 11mila disoccupati residenti in Toscana con pregressa esperienza lavorativa, Isee inferiore a [...]

Toscana
Economia e Lavoro
9 Dicembre 2025

Igiene ambientale, sciopero unitario per il rinnovo del Contratto nazionale

Domani mercoledì 10 dicembre sarà sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale, per il rinnovo del Contratto nazionale: una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana [...]

Toscana
dalla Regione
5 Dicembre 2025

Agricoltura, Toscana fra prime Regioni per capacità di spesa dei fondi europei

La Toscana si conferma tra le regioni italiane più virtuose nella gestione dei fondi europei destinati allo sviluppo rurale. E’ quanto emerge dal report Agea - Agenzia per le erogazioni [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina