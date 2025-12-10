Igiene ambientale: raggiunto accordo su rinnovo CCNL, revocato sciopero

Alle 22,40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato.
In Toscana viene quindi annullato anche il previsto presidio regionale a Firenze, che era stato organizzato per stamani, davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai), dalle ore 10 alle ore 13.
Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa
