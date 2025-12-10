Il brigidino con i semi di anice, da Montecatini rispolverata l'antica ricetta

Torna il brigidino realizzato con i semi di anice interi, come era tradizione oltre cento anni fa. A presentarlo è la Famiglia Desideri, storica azienda di Montecatini Terme, che su spinta di alcuni consumatori affezionati ha rispolverato l'antica produzione che, come spiegato, è stata abbandonata negli anni Settanta quando l'avvento dei macchinari aveva portato all'utilizzo del semplice aroma di anice.

Il "Brigidino Antica Ricetta" è stato raccontato nel corso della presentazione della quinta edizione del "Corriere dei Desideri", la produzione editoriale aziendale che ogni anno, nel periodo delle festività natalizie, racconta passato, presente e futuro dell'azienda toscana a tradizione dolciaria. Oggi guidata dalla quarta generazione, con lo sguardo rivolto già alla quinta, tra le pagine si parla anche di passaggio generazionale.

E tornando allo storico brigidino, come spiegato da Giacomo Desideri l’idea è nata proprio dalle richieste dei clienti: "Sfogliando le pagine del nostro nuovo Corriere – racconta – si scoprirà che l’idea dei Brigidini antica ricetta è nata dagli stessi clienti, quelli tipici, che amano passeggiare nelle fiere paesane e che ricordavano come venivano fatti quelli che, ancora oggi, definiscono i veri brigidini". Una sollecitazione che ha riportato la famiglia alla domanda chiave: "Perché non si torna alle origini?", "da qui la decisione di rimettere in produzione il brigidino tradizionale, quello che profuma di storia e riporta in primo piano il sapore autentico dei semi di anice".

