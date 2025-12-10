Incendio all'Esselunga del Gignoro a Firenze: evacuati i locali, nessun ferito

Paura all’Esselunga di via del Gignoro a Firenze dove questa mattina è divampato un incendio, costringendo all’evacuazione dei locali per circa 30 minuti. Sul posto, intorno alle 9.40, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con due squadre e un’autoscala.

I pompieri hanno operato all’interno dell’edificio e sulla copertura del supermercato per spegnere il rogo e raffreddare la canna fumaria coinvolta. Dopo le verifiche necessarie alla messa in sicurezza, il supermercato è stato riaperto al pubblico. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte.