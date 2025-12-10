La Fiamma Olimpica attraversa anche Pistoia

Pistoia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica: venerdì 12 dicembre, in viaggio verso Milano-Cortina per la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali e la XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, la torcia – accompagnata da un articolato convoglio di mezzi di servizio – percorrerà le strade e le piazze del centro cittadino, trasformando la mattinata in un momento di festa.

Per garantirne lo svolgimento, sono previste modifiche temporanee alla viabilità, in vigore dalle 10 alle 12. Il tragitto della carovana interesserà via Fiorentina, via Cesare Battisti, piazza Leonardo da Vinci, via Porta Carratica, corso Silvano Fedi, corso Gramsci, piazza San Francesco, via Bozzi, via Curtatone e Montanara, via Buozzi, piazza Gavinana, via Cavour, via Roma, piazza del Duomo, ripa del Sale, via San Bartolomeo, piazza San Bartolomeo, via Porta San Marco, via Traversa, viale Matteotti, via dei Mercati, via dei Macelli, via dello Stadio e via Donatori del Sangue, dove sarà istituito il divieto di circolazione, con sospensioni temporanee del traffico regolate direttamente dagli agenti e dal personale di scorta impegnato nel servizio di polizia stradale.

Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in vari punti strategici del percorso, tra cui via Bozzi, via Curtatone e Montanara, Ripa del Sale, via San Bartolomeo, piazza San Bartolomeo, via Porta San Marco, via Traversa in prossimità di viale Matteotti, via dello Stadio vicino all’intersezione con via dei Macelli e nell’area del parcheggio di piazza Oplà lungo via delle Olimpiadi.

Tutte le prescrizioni saranno indicate sul posto con la segnaletica di preavviso. Il passaggio della Fiamma Olimpica offrirà alla città un’occasione per partecipare allo spirito olimpico che precede i Giochi del 2026.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

