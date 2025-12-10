La Fondazione Meyer torna ad aggiudicarsi l'Oscar di Bilancio, il più ambito premio italiano per la qualità e trasparenza dei bilanci sociali e di sostenibilità. Il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto nella categoria “Imprese sociali e organizzazioni non profit”. La cerimonia di premiazione del prestigioso appuntamento dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e giunto ormai alla 61esima edizione, si è tenuta ieri sera a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Per la onlus nata per sostenere le attività dell’Ospedale pediatrico fiorentino non è la prima volta: la Fondazione Meyer aveva infatti vinto l’Oscar una prima volta nel 2008, nel 2023 aveva ricevuto un premio speciale per la Comunicazione Sostenibile, mentre lo scorso anno era arrivata tra i finalisti per la categoria Gen Z.

Questa la motivazione che la giuria ha espresso promuovendo a pieni voti lo sforzo della Fondazione Meyer: “Il bilancio di sostenibilità, completo in ogni sua parte realizza l’obiettivo di aggregare la comunità di chi dona, di chi opera e di chi beneficia dei servizi. La rendicontazione è eccellente e concreta, le immagini raccontano la vita di ogni giorno in ospedale. L’utilizzo sapiente dei collegamenti ipertestuali: “vuoi saperne di più”: clicca qui, “gli eventi”: clicca qui” ampliano la fruibilità dei contenuti, la possibilità di trovarsi e la partecipazione”.

A ritirare il premio è stato Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer, insieme allo staff che ha lavorato alla redazione del documento.

“Per noi è un grande onore – sostiene Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer – tornare a ricevere questo premio che ci ripaga dell’impegno e della dedizione con cui, da sempre, lavoriamo per rendere l’Ospedale pediatrico Meyer un luogo sempre più a misura di bambino”.

“Accogliamo con estrema soddisfazione questo riconoscimento che premia venticinque anni di storia e di impegno della Fondazione Meyer nella rendicontazione e nella comunicazione trasparente dei progetti sostenuti con le donazioni. Il bilancio attuale è frutto di una continua evoluzione che negli ultimi tre anni ha puntato sulla sintesi, sulla facilità di lettura grafica con rimandi multimediali ed anche sulla reportistica per immagini che in questo documento sono state realizzate, compresa la copertina, dal fotoreporter Massimo Sestini. Non è semplice raccontare lo straordinario che ogni giorno viene fatto al Meyer e non tutto è misurabile con numeri, tabelle o testi, ma il nostro impegno è quello di riuscire sempre più a trovare gli strumenti, le parole e le immagini che possano testimoniarlo" spiega Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione dell'Ospedale pediatrico Anna Meyer ETS.

Anche Paolo Marchese Morello, direttore generale dell’AOU Meyer Irccs partecipa con gioia al prestigioso riconoscimento: “È espressione della serietà e dell’abnegazione con cui, ogni giorno, da anni, la Fondazione Meyer porta avanti il suo lavoro”.

Il bilancio completo della Fondazione Meyer si trova su: www.fondazionemeyer.it/bilanciosociale/

Fonte: Ufficio stampa

