Lavori in sala d'attesa al pronto soccorso di Pistoia

Dal 15 al 21 dicembre la sala d’attesa del Pronto soccorso del San Jacopo sarà interessata da lavori di manutenzione. Durante questi giorni l’accesso all'area subirà delle temporanee variazioni di percorso e non si escludono eventuali disagi.
La direzione del presidio invita i cittadini a collaborare e rispettare eventuali indicazioni di sicurezza mentre si completa l’intervento, utile a migliorare la fruibilità della sala e la gestione dei flussi.
Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa
