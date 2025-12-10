Lavori in sala d'attesa al pronto soccorso di Pistoia

Front Office Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Dal 15 al 21 dicembre la sala d’attesa del Pronto soccorso del San Jacopo sarà interessata da lavori di manutenzione. Durante questi giorni l’accesso all'area subirà delle temporanee variazioni di percorso e non si escludono eventuali disagi.

La direzione del presidio invita i cittadini a collaborare e rispettare eventuali indicazioni di sicurezza mentre si completa l’intervento, utile a migliorare la fruibilità della sala e la gestione dei flussi.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
13 Ottobre 2025

Sciopero generale del 17 ottobre, garantiti i servizi essenziali di Plures ALIA

Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre. In considerazione di [...]

Firenze
Front Office
30 Dicembre 2024

Raccolta rifiuti, variazioni dei servizi Alia durante le festività

Alcune variazioni al servizio di raccolta rifiuti gestito da Alia Multiutility in vista delle prossime festività. I servizi di raccolta porta a porta del 1° gennaio verranno posticipati alla giornata [...]

Toscana
Attualità
10 Settembre 2024

Si rafforza la rete degli Ecofurgoni di Alia Multiutility, il servizio che aiuta i cittadini a smaltire i rifiuti

Con oltre 110.000 accessi da parte dei cittadini, 88 appuntamenti sul territorio e circa 475 tonnellate di rifiuti conferiti nel solo 2023, gli Ecofurgoni di Alia Multiutility si confermano un [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina