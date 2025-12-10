Lite tra colleghi in un panificio a Fivizzano: accoltellato un 24enne

Una discussione tra colleghi in un panificio di Verrucola, frazione di Fivizzano, è degenerata nella notte in un’aggressione con coltello. La vittima, un giovane di 24 anni di nazionalità albanese, è stata ferita in più punti del corpo e al volto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio tra il ferito e un collega di origine egiziana, entrambi residenti nella zona, sarebbe iniziato sul posto di lavoro e rapidamente degenerato in una scazzottata. La situazione è precipitata quando l’aggressore, dopo essersi temporaneamente allontanato, è rientrato armato di coltello colpendo il collega. Altri dipendenti del panificio sono intervenuti per separare i due e hanno allertato subito i soccorsi.

Il ferito è stato trasportato inizialmente al pronto soccorso di Fivizzano e poi trasferito all’ospedale Apuane di Massa per accertamenti più approfonditi. L’aggressore è stato fermato poco distante dai carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e hanno provveduto al suo arresto.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

