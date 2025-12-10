Livorno, vandalizzato il ponte di Marmo del ’600 nel quartiere Venezia

Una scritta contro Israele imbratta la spalletta in marmo bianco che conserva antichi graffiti storici, già minacciati dall’usura del tempo
Vandalizzato il seicentesco ponte di Marmo nel quartiere Venezia a Livorno, dove è comparsa una scritta contro Israele. La frase 'Israele assassina', realizzata con una bomboletta spray rossa da ignoti, è apparsa sulla spalletta in marmo bianco che conserva antichi graffiti.
Si tratta di incisioni storiche risalenti al XVII e XVIII secolo, spiegano dalla Pro Loco, presenti anche sul vicino ponte San Giovanni Nepomuceno, in via della Madonna, entrambi realizzati durante l’ampliamento del quartiere Venezia. Questi delicati segni del passato, già minacciati dall’usura del tempo, rischiano ora ulteriori danni a causa dell’atto vandalico.
