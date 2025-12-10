La musica classica torna in ospedale: concerto di Natale all’Ospedale San Giuseppe di Empoli

La musica classica come gesto di affetto verso i pazienti e i loro familiari, per portare il calore del Natale anche a chi trascorre le giornate in corsia. Dopo quindici anni dall’ultima esperienza, il concerto di Natale torna ad allietare i reparti dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, un pomeriggio pensato per portare vicinanza e solidarietà, facendo sentire meno sole le persone costrette a passare lontano da casa le consuete atmosfere festive.

L’iniziativa, organizzata dalla Pia Società Corale Santa Cecilia e dall’Associazione Culturale Il Contrappunto di Empoli, è realizzata con il contributo dell'Ente Cambiano Scpa, del Comune di Empoli, con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana Centro, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, e nasce con l’obiettivo di offrire gratuitamente a tutti i degenti dell’ospedale – in ogni reparto – la possibilità di ascoltare un concerto natalizio di grande qualità.

Venerdì 19 dicembre alle ore 16, nella cappella dell’ospedale, la Corale Santa Cecilia si esibirà insieme all’ ensemble di archi e ottoni dell’Orchestra Il Contrappunto. A dirigere sarà il Maestro Andrea Mura, fondatore e attuale vicepresidente dell’Associazione Il Contrappunto. Accanto a lui, il Maestro del Coro Simone Faraoni.

Il programma – della durata di circa un’ora – sarà articolato in due parti: una prima sezione dedicata alla musica sacra di ispirazione natalizia e una seconda che raccoglie brani popolari della tradizione italiana ed europea, eseguiti in lingua originale.

DIRETTA TV E STREAMING

Il concerto sarà trasmesso in diretta su TVR 7Gold (canale 17 del digitale terrestre) raggiungendo così i reparti, le sale d’attesa e gli spazi comuni dell’ospedale. Un modo per renderlo fruibile anche dai degenti degli ospedali di Fucecchio e S.Miniato che potranno seguirlo direttamente dalla propria stanza. La diretta streaming si potrà seguire anche sul canale YouTube della Pia Società Corale Santa Cecilia (@coralesantaceciliaempoli1808).

Inoltre, grazie all’ausilio di monitor con amplificazione posizionati all’esterno della cappella dell’ospedale, chi non riuscirà ad entrare potrà comunque seguire il concerto in modalità video e audio dalla galleria d’ingresso.

FINALE A SORPRESA

Un momento particolarmente simbolico sarà il brano di chiusura, durante il quale una rappresentanza del personale dell’ospedale – medici, infermieri, operatori e addetti ai servizi, in divisa – si unirà al coro per augurare Buon Natale a chi trascorrerà le festività in ospedale.

LE DICHIARAZIONI

"La Corale Santa Cecilia porta con sé oltre due secoli di storia e un forte senso di appartenenza alla comunità empolese - afferma Valerio Selmi, presidente della Corale da più di vent’anni -. Oggi riuniamo 53 coristi, dai trentenni ai nostri “nonni” di ottant’anni. L’appuntamento del 19 dicembre è per noi prezioso: desideriamo portare sollievo, vicinanza e calore a chi vive un momento difficile.

Ringraziamo la direzione dell’Azienda USL Toscana Centro per aver accolto la nostra proposta: crediamo profondamente in una musica fruibile per tutti, dentro e fuori l’ospedale. Iniziative come questa esprimono al massimo ciò che la musica può essere: cultura, solidarietà, senso di comunità".

"Siamo davvero felici di poter fare la nostra parte e mettere a disposizione le nostre competenze offrendo a chi si trova in ospedale la possibilità di godere di un momento di svago, di qualità - dichiara Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell’Associazione Il Contrappunto - . Il nostro è un piccolo omaggio dedicato anche al personale sanitario che con grande professionalità e a tutti i livelli si prende cura dei pazienti".

"Sosteniamo con convinzione il concerto della Corale Santa Cecilia - afferma Valerio Mari, direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro -. La musica è uno strumento concreto per ridare normalità ai pazienti e alle loro famiglie, dona momenti semplici e utili, aiuta a rompere la routine della degenza e fa sentire meno soli. È anche un modo per rafforzare il legame tra struttura sanitaria e territorio. Un grazie a chi ha scelto di condividere questo gesto di attenzione verso la nostra comunità".

"Portare la musica dentro l’ospedale - aggiunge Francesca Bellini, direttrice sanitaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli - aiuta a donare un momento di evasione e serenità a chi è ricoverato anche nei giorni di festa, e questo è tanto più efficace quando il concerto è di un alto livello qualitativo, sia per il programma che per i musicisti che lo eseguono".

Nota biografica – Pia Società Corale Santa Cecilia

Fondata nel 1808 presso l’Insigne Collegiata di Sant’Andrea, la Pia Società Corale Santa Cecilia è la più antica istituzione musicale di Empoli. Con oltre due secoli di storia e una compagine corale di circa cinquanta elementi, promuove concerti di musica sacra e operistica, partecipando a produzioni e collaborazioni nazionali e internazionali. Radicata nella tradizione comunitaria, continua a rappresentare un punto di riferimento culturale per la città.

Nota biografica – Associazione Culturale Il Contrappunto

Il Contrappunto è un’associazione culturale senza scopo di lucro che nasce per fare musica e per diffondere, attraverso questa forma di arte, la cultura dell’inclusione. Fin dalla sua origine, l’associazione ha fatto della musica d’insieme la sua principale peculiarità. Così è nata l’Orchestra Il Contrappunto. Oggi è un’importante realtà musicale empolese apprezzata per la qualità della musica proposta e per il fine suo inclusivo. Negli anni ha accolto nelle proprie file centinaia di musicisti, studenti e professionisti provenienti da tutta la Toscana, presentando in ogni occasione un repertorio vastissimo che spazia dal periodo barocco a quello contemporaneo, dall’ambito sacro alle colonne sonore dei film.

Fonte: Ufficio stampa

