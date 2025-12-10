Natale a Montemurlo: un mese di musica, cultura, divertimento, shopping e teatro

“Natale a Montemurlo” è un mese di musica, divertimento e allegria. Tutto a pochi passi da casa per vivere la magica atmosfera delle festività senza andare troppo lontano e quindi accessibile a tutti. Nel programma, promosso dal Comune con le associazioni del territorio, c’è tanta musica, ma anche teatro per grandi e piccini, laboratori di lettura e presentazioni editoriali. Grande spazio ai giovani talenti montemurlesi che sabato 27 e domenica 28 dicembre e sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 avranno a loro disposizione, per quattro serate, il palcoscenico della Sala Banti per esibirsi e farsi conoscere. Le serate musicali “Natale di talenti e non solo” sono a cura dell’associazione Il villaggio e sono a ingresso libero.

"Il Natale a Montemurlo è un programma di eventi ricco e variegato che consente a bambini e famiglie di vivere la gioia delle festività con tanti eventi sul territorio - dice il sindaco Simone Calamai - Quest’anno abbiamo voluto caratterizzare il Natale in maniera più forte con l’apertura del villaggio e della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Repubblica. Un modo per far vivere le atmosfere natalizie, per fare comunità, per far vivere il nostro commercio". Tra gli eventi più attesi c’è infatti il “Mercatino di Natale… e mostra mercato del Novecento” a cura della Pro Loco Montemurlo che domenica 21 dicembre dalle ore 9 alle 19 porterà nel nuovo centro urbano di Montemurlo le atmosfere natalizie con tante bancarelle che proporranno articoli di artigianato, dolciumi e tante idee regalo. Nell’occasione saranno chiuse al traffico via Rosselli, piazza donatori di sangue e via Montalese e si potrà fare shopping in piena tranquillità nel centro commerciale naturale di Montemurlo.

"Un mese pieno di tante iniziative con un’attenzione particolare verso i nostri giovani, ai quali sarà dato spazio per esibirsi e ai bambini con laboratori in biblioteca - aggiunge l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – Oltre a piazza della Repubblica, si accenderà il Natale con le luminarie in via Montalese e in altre zone del Comune per valorizzare il commercio di vicinato".

Sabato 13 dicembre ore 21 su il sipario alla Sala Banti per la nuova stagione teatrale, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo con lo spettacolo “La fiaba dell’amore lento” con Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle. Da una fiaba dolcissima quanto comica, nasce uno spettacolo omaggio all’amore che sa come non farsi erodere dal “famelico tempo” e che vuole rendere onore a quel mestiere da antichi teatranti, un po’ cialtroni e molto artigiani, che sempre più spesso si va perdendo. Per prenotare un biglietto telefono e whatsapp cell. 350 0989104. Giovedì 18 dicembre ore 21 ancora teatro alla Sala Banti con lo spettacolo “Il Grinch” a cura di Music Soul. Info musicsoul.scuoladimusicasofia@gmail.com

L’ultimo dell’anno, mercoledì 31 dicembre, a Montemurlo ancora una volta sarà a teatro in Sala Banti con “Il peggio dell’anno”, lo spettacolo di Gianmaria Vassallo, il poliedrico artista fiorentino noto come attore comico e cantautore che si è imposto riproponendo in chiave moderna il repertorio del cantastorie Odoardo Spadaro a cui ha dedicato il musical Il mio nome è Spadaro.

Alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani,1) i bambini potranno trovare laboratori creativi e animazioni alla lettura. Martedì 23 dicembre ore 16,30 è imperdibile “Natale in biblioteca". La volpe e il tomte” a cura di Astir – Cooperativa l’orizzonte per bambini dai 3 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria telefono 0574-558567 . Il lungo mese di eventi si conclude con le Befane, come la Befana Vab che lunedì 5 gennaio farà visita ai bambini su prenotazione, la Befana Avis che martedì 6 gennaio attenderà i bambini al teatro della Sala Banti per regalare le calze piene di dolci, la Befana nel Borgo della Rocca e la Befana del Circolo Gino Gelli di Bagnolo con una merenda per tutti.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

