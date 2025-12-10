Natale alla Casa del Popolo di Castelfranco, laboratori e gran finale con lo spettacolo "Pinocchio"

Ultimi due appuntamenti dell’anno alla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto dedicati alle bambine e ai bambini della comunità, in programma il 13 e 14 dicembre, prima della pausa natalizia. Tutte le attività, pensate per coinvolgere attivamente le famiglie, sono a ingresso libero e gratuito. Il primo evento, in programma sabato 13 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00, è il Laboratorio delle Feste. Saranno proposte letture animate di storie e un’attività creativa in cui i partecipanti potranno realizzare insieme decorazioni originali per l’albero di Natale. L'iniziativa è un’occasione per prepararsi insieme all'arrivo delle Feste.

L’ultimo evento del 2025 sarà il gran finale di domenica 14 dicembre alle ore 16:30: lo spettacolo di teatro per bambini “Pinocchio” con il maestro cantastorie Alessandro Gigli. Lo spettacolo, della durata di un’ora, accompagnerà grandi e piccoli in un viaggio nel magico mondo della fiaba e del racconto. Attraverso il suo telo illustrato e un divertente "spettacolo nello spettacolo" con i burattini, Gigli trasporterà il pubblico in un’esperienza ricca di ritmo, poesia e divertimento. Al termine dello spettacolo, l'appuntamento prevede una merenda gratuita per tutti offerta dai volontari dell'associazione, con i rinomati ciaccini fritti della cucina della Casa del Popolo.

"Il nostro Circolo intende essere un punto di riferimento per tutta la comunità, e queste iniziative per l'infanzia e le famiglie sono centrali nella nostra missione sociale," dichiara Salvatore Morena, presidente dell’associazione. "Invitiamo tutti a partecipare a questi momenti di festa e condivisione pensati per i bambini e tutte le famiglie." La sede della Casa del Popolo è in Via Provinciale Francesca Sud 32 a Castelfranco di Sotto. L'ingresso è libero e gratuito per tutte le attività (riservato ai soci). Per informazioni si possono contattare i numeri 347 8836806 o 349 4764783, Email: casadelpopolocastelfranco@gmail.com

