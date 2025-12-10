Natale Gospel in Certosa: sold out per il concerto del Revelation Gospel Choir

Torna l’appuntamento natalizio che unisce musica, spiritualità e magia delle festività: il concerto Natale Gospel in Certosa.

Domenica 14 dicembre, presso la Certosa di Calci il gruppo Revelation Gospel Choir si esibirà in due turni, alle ore 15.30 e alle ore 17.30.

Un appuntamento organizzato dall'Associazione I Cavalieri in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei della Toscana, la Direzione Musei Nazionali di Pisa, il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Calci.

“Le prenotazioni sono già al completo, un sold out che ci fa davvero piacere e che conferma, per il terzo anno consecutivo, l’interesse verso questa iniziativa” commenta il Presidente dell'Associazione I Cavalieri e ideatore dell'evento Daniele Conti.

“Un ringraziamento speciale alla direzione artistica del Revelation Gospel Choir, guidata da Lorenza Catricalà, e alla collaborazione della Compagnia di Calci, associazione del territorio alla quale sarà devoluta una parte del ricavato a sostegno delle famiglie in difficoltà”.

Un programma suddiviso in due turni per vivere un pomeriggio all’insegna dell’armonia, delle voci potenti e coinvolgenti del gospel tradizionale e contemporaneo: “Ci sarà un turno alle 15.30 ed uno alle 17.30. Il programma prevederà un momento di accoglienza con brindisi e una visita ridotta alla Certosa, seguito dal concerto gospel nella suggestiva cappella interna”.

“Ringraziamo inoltre Silvia Dalbizzi, presidente dell’Associazione Amici della Certosa, che insieme a Fondazione Pisa ha curato la decorazione di parte dei locali dell’ex farmacia riaperti per l’occasione per la prima volta dopo molti anni” conclude Conti.

“Siamo lieti di offrire il nostro patrocinio a un’iniziativa che unisce l’atmosfera delle festività natalizie al fascino della musica gospel, con un’impronta che possiamo definire allo stesso tempo elegante e culturale” afferma il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Crediamo che eventi come questo contribuiscano a valorizzare il territorio, promuovere la comunità e alimentare momenti di condivisione. Ringraziamo gli organizzatori e gli artisti per aver reso possibile un’occasione speciale: un evento raffinato che, oltre a celebrare le feste, sostiene concretamente progetti di solidarietà sul territorio”.

Evento realizzato con il contributo degli sponsor Aurora Catering e Versilfood.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa