Natale a Montespertoli: le iniziative per il weekend del 13-14 dicembre

Proseguono le iniziative natalizie a Montespertoli con il programma di sabato 13 e domenica 14 dicembre in Piazza del Popolo. Per entrambe le giornate sono in programma i mercatini natalizi. La domenica mattina sarà inoltre presente anche il mercato settimanale del martedì.

Sempre sabato 13 e domenica 14 dicembre, per tutta la giornata, si terrà il laboratorio “Costruisci il tuo aquilone” con Alberto Vitali, rivolto a bambini e famiglie.

Domenica 14 dicembre, per tutta la giornata, sarà presente anche Onderoadde con bomboloni caldi e cioccolata fumante.

Nel pomeriggio di domenica:

Ore 16:00 – Esibizione di danza con Montesport D.A.T. in Piazza del Popolo

Ore 18:00 – Concerto di Natale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, con la partecipazione della Corale “Amedeo Bassi” e degli allievi della Scuola di Musica, presso la Sala Topical di Montespertoli. Ingresso libero

Le iniziative fanno parte del calendario “Natale a Montespertoli”, promosso dal Comune insieme all’Associazione Commercianti e Artigiani e tante associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa