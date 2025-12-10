Ottant’anni di 'saper fare': CNA Firenze celebra la sua storia nel Salone dei Cinquecento

Ottant’anni e non sentirli. Perché nella storia di CNA Firenze Metropolitana il tempo non ha mai avuto il passo lento, ma quello rapido dell’impresa, dell’innovazione, del coraggio collettivo. Era il 1945 quando ventisette artigiani decisero di stringersi attorno a un’idea semplice e rivoluzionaria: unire le forze per dare una voce autorevole a chi costruiva, riparava, immaginava futuro con le proprie mani. Una scintilla, accesa in un’Italia che rialzava la testa, destinata a diventare una delle più solide comunità imprenditoriali del Paese.

Oggi quella storia torna al centro della città, nel luogo più simbolico di Firenze: il Salone dei Cinquecento. Lunedì 15 dicembre le celebrazioni per gli ottant’anni, racchiuse nel titolo eloquente “L’arte del saper fare. 80 anni di storia e futuro”, chiameranno a raccolta soci, istituzioni e cittadinanza per una serata che intreccia memoria e visione. La prima parte, riservata al mondo associativo e ai rappresentanti istituzionali, offrirà momenti di approfondimento sui nodi cruciali dello sviluppo locale, culminando nella premiazione delle imprese che si sono distinte per eccellenza, innovazione e capacità di interpretare al meglio il dna produttivo del territorio.

Alle 20.45 il Salone si aprirà alla città. Dopo l’introduzione del presidente di CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi, prenderà vita il talk “Firenze nello scenario globale: prospettive per le imprese in un mondo che cambia”. Un parterre che racconta da solo l'importanza dell’appuntamento: la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente nazionale di CNA Dario Costantini, l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, il direttore del mensile di geopolitica Domino Dario Fabbri e Agnese Pini, direttrice del gruppo QN, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. Una conversazione ad alta quota sulle sfide che attendono le imprese fiorentine, tra globalizzazione, nuovi equilibri geopolitici e trasformazioni economiche che chiedono rapidità, competenze, idee.

Accanto ai vertici di CNA (dal direttore generale CNA Firenze Metropolitana Lorenzo Cei al segretario nazionale Otello Gregorini) sfileranno alcuni dei nomi più rappresentativi del mondo politico-istituzionale e dell’imprenditoria locale, a testimonianza di un legame che ottant’anni non hanno indebolito, ma reso più solido. Le celebrazioni si svolgono con il contributo di ACT, Enegan, Zucchetti, Assicop e Fineco.

Per partecipare al talk è necessaria la registrazione sul sito di CNA Firenze (www.firenze.cna.it).

