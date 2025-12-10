È scomparso Paolo Dalmazio Vinci, uno dei discendenti di Leonardo

A pochi giorni dai suoi novant'anni è scomparso Paolo Vinci, uno dei discendenti di Leonardo Da Vinci. Nato a Montelupo Fiorentino, conosciuto da tutti come Dalmazio, era cresciuto e aveva vissuto a Forte dei Marmi, dove aveva messo su famiglia. Lo riporta Il Tirreno.

Solo in tempi recenti aveva scoperto che il suo albero genealogico arrivava fino al Genio. Fondatore dell'Aero Club del Cinquale, grande sportivo, Dalmazio Vinci aveva lavorato in un negozio di ceramiche artistiche.

Vedovo, lascia tre figlie, i parenti e tutta la comunità che lo stimava. Il funerale sarà giovedì 11 dicembre nella chiesa di Sant’Ermete al Forte.



