PD San Miniato acquista la sede di via IV Novembre e 'festeggia' con un incontro aperto

Politica e Opinioni San Miniato
Il circolo PD di San Miniato e l’Unione comunale hanno organizzato un incontro, aperto alla cittadinanza, per “festeggiare” l’acquisto della sede e discutere di come, anche a San Miniato, vogliamo percorrere la strada del rinnovamento per essere davvero il Partito dei diritti sociali e civili, unitario, aperto, inclusivo.

La sede di via IV Novembre, nel cuore del centro storico, acquistata recentemente dall’Unione comunale di San Miniato, grazie ai successi delle Feste de l’Unità determinati dall’impegno dei nostri volontari, vogliamo che diventi luogo di partecipazione democratica, aperto ad associazioni culturali, gruppi di volontariato, aggregazioni giovanili, cittadini che intendono confrontarsi per contribuire a migliorare le condizioni di vita della nostra comunità.

L’incontro si tiene Venerdì 12 dicembre alle ore 18, presso la sede del circolo “Giorgio Savini, in via IV novembre 21 a San Miniato.

Parteciperà anche l’assessora regionale ALESSANDRA NARDINI.

PD San Miniato

