'Quasi Pinocchio': inaugurata la mostra di arte contemporanea all’ospedale Lotti di Pontedera

Inaugurata stamani la mostra "Quasi Pinocchio" nell'atrio dell'ospedale Lotti di Pontedera. Si tratta di una esposizione a libero accesso che racconta la storia del burattino nelle canzoni di Beppe Dati. Una storia interpretata da pittori toscani del XXI secolo.

La mostra è promossa da Amministrazione Comunale, Fondazione per la Cultura Pontedera e Fondazione Fabbrica Europa, in collaborazione con l'azienda Usl Toscana nord ovest, ha il patrocinio di Regione Toscana e Fondazione nazionale Carlo Collodi ed è a cura di Fuori Luogo - Servizi per l'arte.

Nelle 19 opere originali, realizzate con varie tecniche, c'è un vero e proprio viaggio attraverso forme e colori del mondo descritto da Collodi, con una fusione tra musica e arte. Il mondo di Pinocchio visto con un linguaggio artistico contemporaneo e rivisitato alla luce delle canzoni di Dati. L'importante iniziativa culturale si colloca nel cartellone di proposte che la città di Pontedera ha pensato per il periodo natalizio: tra queste l'omaggio al famoso burattino uscito dalla fantasia di Carlo Lorenzini, con mostre dedicate al Palp - Palazzo Pretorio, una statua gigante collocata in piazza Curtatone e, appunto, questa esposizione all'interno dell'ospedale Lotti.

I pittori sono nomi noti del panorama toscano, che hanno elaborato le opere secondo la loro attitudine stilistica ed iconografica, alcuni confrontandosi col tema "Pinocchio" per la prima volta, altri invece avendolo già affrontato. Si tratta di Antonio Bobò, Tiziano Bonanni, Elio De Luca, Fabio De Poli, Raffaele De Rosa, Franco Mauro Franchi, Gianfranco Giannoni, Giuliano Giuggioli, Graziano Guiso, Fabio Inverni, Remo Lorenzetti, Mario Madiai, Giovanni Maranghi, Gianfalco Masini, Francesco Nesi, Cristina Palandri, Gabriele Erno Palandri, Lisandro Rota, Paolo Tesi.

All'inaugurazione di stamani hanno partecipato i clown dottori di Chez nous... le Cirque mentre il Comune di Pontedera ha donato alcune copie del libro di Pinocchio al reparto di pediatria. Presenti l'assessore alla cultura Francesco Mori, Luca Nardi, direttore del presidio ospedaliero, Claudia Maggi, responsabile della pediatria e neonatologia, assieme al personale sanitario, Filippo Lotti, curatore della mostra e il presidente della Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa