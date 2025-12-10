Premio Pianeta Galileo 2025: domani la consegna a Alessandra Celletti

Premio Pianeta Galileo 2025 ad Alessandra Celletti, professoressa ordinaria di fisica matematica al dipartimento di matematica dell’Università di Tor Vergata di Roma e socia UMI (Unione Matematica Italiana) dal 1986.

Il riconoscimento che individua ogni anno una personalità di spicco nel panorama scientifico italiano capace di coniugare eccellenza nella ricerca e impegno nella divulgazione, andrà a Celletti che si è distinta per contributi fondamentali nel campo della meccanica celeste e dei sistemi dinamici.

Sarà la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi a consegnare il riconoscimento alla professoressa, giovedì 11 dicembre alle 10.30 nella sala delle Feste a palazzo Bastogi (via Cavour 18). La cerimonia sarà accompagnata da una lezione magistrale dal titolo “Dalla Meccanica del Cielo all’Intelligenza Artificiale”. A portare i saluti, i rettori dei tre Atenei toscani e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o loro delegati. Sono previsti gli interventi di Marco Macchia dell’Università di Pisa, di Antonella Salvini dell’Università degli Studi di Firenze e di Antonietta Marini dell’Ufficio scolastico regionale toscana. A coordinare sarà Luca Chiantini dell’Università di Siena.

All’evento saranno presenti gli studenti del liceo musicale Dante di Firenze, accompagnati da Stefano Rimoldi, Michela Ciampelli, Rosario Di Mauro, Cinzia Di Somma, Marco Papeschi, i ragazzi della 3 M del liceo scientifico e linguistico Rodolico con i professori Alessia Pica, Anna Buonamici; gli studenti della 3 A del classico Galileo accompagnati dai docenti Vespertino e Pratesi e i giovani della 4 C dell’educandato della SSma Annunziata con i professori Iacopo Malfanti e Francesca Mazzanti.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

