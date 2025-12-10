Il premio Taviani sarà assegnato all'attore Claudio Bigagli

Cultura San Miniato
In Sala del Consiglio a San Miniato venerdì 12 dicembre dalle 10.30 sarà consegnato il quarto Premio Taviani in memoria di Vittorio e Paolo, celebri registi sanminiatesi.

Il riconoscimento quest'anno andrà all'attore toscano Claudio Bigagli, presente anche in alcune pellicole dei Taviani.

L'evento è organizzato da Comune di San Miniato e Centro Cinema Paolo e Vittorio Taviani col contributo del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi della L.R. n. 46/2015.

Oltre alla consegna del premio a Bigagli si terrà un dialogo con ragazzi e ragazze delle scuole sul cinema dei Taviani, sarà proiettato il documentario "Video memorie Taviani" di Leonardo Casalini.

 

