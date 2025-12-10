Prosegue l'installazione dei contenitori digitali di Alia a Pelago

Procede l'installazione dei nuovi contenitori digitali nel comune di Pelago, dove dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova tariffa corrispettiva (Taric). Il nuovo sistema di tariffazione, infatti, è accompagnato dall’arrivo dei cassonetti digitali, apribili, dal nuovo anno, soltanto con la chiavetta A-pass di Plures Alia o tramite Aliapp, strumenti personali che permettono di associare ogni conferimento all’utenza di riferimento. Nel comune di Pelago ad oggi sono stati collocati circa 200 contenitori distribuiti in 30 postazioni: il 40% della dotazione prevista per il territorio.

Per agevolare i cittadini, che nel 50% dei casi hanno già ritirato le attrezzature, Plures Alia, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha stabilito di prorogare fino al 16 gennaio l’apertura dello sportello del capoluogo, in via Vallombrosana 4, dove il personale è a disposizione dei cittadini ogni lunedì e venerdì al mattino (8:30-13) ed il mercoledì pomeriggio (13:30-18:30).

Si ricorda, anche, che è sempre possibile ritirare le chiavette presso la sede Alia di Scopeti, in via Marconi 2 bis, aperta al pubblico lunedì, martedì e giovedì (09-12:30/14-16:30), mentre mercoledì e venerdì soltanto al mattino (09-12:30), ma anche presso gli sportelli di Rufina (presso Ciaf in via Guido Rossa 1) e Pontassieve (in via Tanzini 14) entrambi aperti al pubblico fino al 17 gennaio.

Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit), inoltre, presentando la lettera dell’introduzione Taric dove è riportato il codice utenza, è possibile ricevere il kit nelle tabaccherie convenzionate, presenti sul territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi; l’elenco è consultabile sul sito www.aliaserviziambientali.it.

Alia ricorda inoltre che, con l’arrivo dei contenitori, cambieranno i colori identificativi delle raccolte degli imballaggi e carta e cartone, in adeguamento alla norma nazionale UNI 11686:2017. Il blu diventerà il colore identificativo per carta e cartone, mentre il giallo sarà destinato agli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invariati i colori delle altre raccolte: organico, residuo non differenziabile e vetro, che continuerà a essere l’unica frazione ad accesso libero.

I titolari di utenze non domestiche di grandi dimensioni, così come le categorie 20 (Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) e 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici), possono richiedere una consulenza gratuita contattando il call center di Plures Alia ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa