Quasi 5 milioni di euro per piccole infrastrutture, Boni: "Mettere le comunità al centro"

Quattro provvedimenti per il potenziamento o il restauro di infrastrutture piccole ma essenziali per la vita delle comunità locali. A finanziarli, con un totale di circa 5 milioni di euro, la Giunta regionale toscana che nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni, ha disposto contributi straordinari per la realizzazione o il recupero di parcheggi ed immobili a uso pubblico.

“Come Giunta abbiamo scelto di rimettere ancora una volta al centro ciò che davvero conta – ha detto l’assessore Boni – cioè la dignità dei territori più lontani dai centri urbani di grandi dimensioni e la forza delle comunità che li abitano. Abbiamo approvato interventi che parlano di ricostruzione, di rinascita e di un’idea di Toscana diffusa che non lascia indietro nessuno. Vogliamo costruire una Toscana che non sia solo più efficiente, ma più umana. Una Toscana che tende la mano alle fragilità dei suoi paesi e delle sue città”.

Gli interventi per i quali sono stati disposti contributi straordinari sono:

- Fucecchio (Fi): destinati 1,4 milioni di euro per completare la ricostruzione del parcheggio pubblico sotterraneo di via Sbrilli, colpito dagli eventi alluvionali del novembre 2023. Le risorse saranno stanziate in due annualità: 980.000,nell’anno 2026 e 420.000 euro nell’anno 2027.

- Gavorrano (Gr): destinati 200.000 euro per contribuire alla rinascita dell’edificio Ex Bagnetti, che verrà destinato a nuovi uffici comunali. Le risorse saranno stanziate in tre annualità: 42.847 entro il 2025, 100.000 euro nell’anno 2026 e 57.152 nell’anno 2027. Il contributo integra un finanziamento statale da 600.000 euro ed un cofinanziamento comunale da 538.000 euro.

- Sansepolcro (Ar): destinati 400.000 euro come contributo regionale alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni. Le risorse saranno stanziate in due annualità: 200.000 per l’anno 2025 ed ulteriori 200.000 per l’anno 2026. Il Comune ha disposto un cofinanziamento di 100.000 euro.

Nella stessa seduta di Giunta, sempre su proposta dell’assessore Boni, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del Bando parcheggi 2024, che destina circa 2.695.000 euro di risparmi maturati ad ulteriori progetti compresi nella graduatoria di merito. Grazie all’avanzamento in graduatoria Comuni fino ad oggi esclusi, come Comano, Marradi, San Quirico d’Orcia, Sinalunga e Tresana, potranno veder finanziati i loro progetti.

“E’ importante – conclude Boni – che le risorse che non restino ferme, ma tornino ai territori, a servizio della vita della comunità”.

Fonte: Regione Toscana

