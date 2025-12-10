A Roffia la mostra dell'astrofotografo 14enne Tommaso Lavecchia

Il 14 dicembre a Roffia alle 16:00, nell’ambito delle iniziative della Festa della Toscana 2025, si inaugura la mostra di astrofotografia “Luna, Stelle, Galassie: Un Viaggio Celeste”, firmata da Tommaso Lavecchia, astrofotografo amatoriale di soli 14 anni, studente del Liceo Marconi di San Miniato.

"Le sue immagini non sono favole: sono verità luminose. La Luna mostra le sue ombre come un volto segnato dal tempo; le galassie ruotano maestose, indifferenti eppure consolanti; le stelle brillano come promesse che non arretrano. Ogni fotografia è un invito a fermarsi, a ricordare che l’infinito non è un’idea astratta ma una presenza quotidiana sopra di noi" si legge in una nota.

"Così, il 14 dicembre, la mostra non è soltanto un evento culturale. È un momento in cui un paese intero si stringe attorno allo sguardo curioso di un ragazzo e riconosce che il futuro della comunità — e della Toscana stessa — passa anche da questa luce giovane che osa guardare lontano".

