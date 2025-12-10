'Saluti da Castelfiorentino': cento cartoline per raccontare un secolo di storia

Cento cartoline che raccontano la storia di Castelfiorentino dalla fine dell’800 agli anni ’60. Un patrimonio prezioso, che Giovanni Pruneti ha accuratamente selezionato tra alcune migliaia di pezzi della sua collezione personale per far conoscere alla cittadinanza le trasformazioni che hanno accompagnato l’assetto urbanistico del territorio, ma anche per evidenziare le manifestazioni, il clima politico, le persone e i costumi dell’epoca.

E’ questo il biglietto da visita della mostra “Saluti da Castelfiorentino. Il passato in cartolina”, che sarà inaugurata a “La Stanza Rossa” (via 4 novembre 2d) sabato 13 dicembre, alle ore 13.00 (ingresso gratuito). L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, consente di gettare uno sguardo sul passato di un paese che ha conosciuto soprattutto a partire dai primi decenni del secolo scorso numerosi cambiamenti: nelle strade, nelle piazze, nelle abitazioni e negli edifici scolastici, nel tessuto industriale e artigianale (quest’ultimo, all’epoca, era infatti inserito a pieno titolo all’interno del capoluogo urbano).

All’interno della mostra, non mancano cartoline che pongono in rilievo alcuni momenti particolarmente significativi (come alcune manifestazioni del “ventennio” e la “posa della prima pietra” alla GIL) o figure oggi praticamente scomparse, come il gelataio ambulante con il tipico carretto.

Una decina di “pezzi” della collezione di Giovanni Pruneti – che ha iniziato a raccogliere cartoline nella prima metà degli anni Ottanta - aiutano anche a cogliere la storia e l’evoluzione di questo strumento di comunicazione postale (formato, colore, ecc..), risalente alla seconda metà del XIX secolo e che fino a pochi decenni fa ha rappresentato un modo per manifestare legami di affetto e vicinanza ai familiari, parenti e amici.

La mostra “Saluti da Castelfiorentino” rimarrà aperta fino al 4 gennaio. Orario: venerdì, sabato, domenica ore 17.00-19.00

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa