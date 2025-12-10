Sciopero generale nazionale: informazioni sui possibili disservizi nel comune di Montelupo

È stato proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre. La mobilitazione coinvolgerà diversi comparti del settore pubblico e dei trasporti, comprese le funzioni locali.

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che non sarà in grado di garantire la piena operatività dei servizi al pubblico.

Nel corso della giornata saranno comunque assicurate le attività considerate essenziali: lo Stato Civile sarà operativo per le registrazioni di nascite e decessi dalle 8.30 alle 13.00; i servizi cimiteriali garantiranno trasporto, ricevimento e inumazione delle salme; saranno attive le funzioni di Protezione Civile e gli interventi urgenti di manutenzione da parte dei Lavori Pubblici. Museo della Ceramica, Biblioteca e Archivio Storico rimarranno aperti per i servizi essenziali nella fascia oraria 10.00–14.00.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, potrebbero verificarsi disservizi relativi alla mensa e ai servizi educativi di nido e spazio gioco. Inoltre, non saranno effettuati il pre-scuola e il trasporto scolastico dell’andata qualora la Circolare dell’Istituto Baccio richieda ai genitori di verificare personalmente il regolare avvio delle lezioni. Per il ritorno il servizio di trasporto sarà garantito per le sole classi che hanno svolto il normale orario di lezione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

