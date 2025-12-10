Scossone in Banca Cambiano 1884: si dimettono i vertici dopo ispezione Banca d'Italia

Scossone ai vertici di Banca Cambiano 1884 dopo l’ispezione della Banca d’Italia condotta nei mesi scorsi. Il direttore generale Francesco Bosio, in carica da 26 anni, ha rassegnato le dimissioni insieme a tre componenti del consiglio d’amministrazione su sette e all’intero collegio sindacale. Secondo fonti finanziarie, la Vigilanza avrebbe richiesto un’accelerazione nel ricambio della governance, spingendo verso una discontinuità nelle figure apicali.

La gestione operativa dell’istituto è ora affidata ad interim alla vicedirettrice Federica Paoletti. Il presidente Paolo Regini, anch’egli al vertice da oltre un quarto di secolo, dovrebbe restare in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025, prevista per la primavera prossima, quando scadrà l’attuale Cda.

L’ispezione di Bankitalia avrebbe comunque confermato la solidità economico-finanziaria della banca, unica ex Bcc ad aver scelto nel 2017 la trasformazione in Spa. Nel primo semestre 2025 l’istituto ha registrato un utile di 4 milioni di euro, una raccolta in crescita del 2,18% e un lieve calo degli impieghi netti verso la clientela (-0,69%).

Il riassetto ai vertici sarà al centro dell’assemblea degli azionisti convocata per il 16 dicembre a Firenze. All’ordine del giorno figurano le comunicazioni del presidente sulle indicazioni della Vigilanza, la nomina di tre nuovi consiglieri e il rinnovo completo del collegio sindacale. La banca aveva già avviato un piano di successione per le figure apicali, previsto nel quadro del piano strategico 2025-2029.

Banca Cambiano opera con 43 filiali fisiche e una online nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Arezzo, Lucca, Siena, Torino, Bologna e Roma.

Notizie correlate