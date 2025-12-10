Specializzandi in prima linea: due giorni di formazione avanzata in pediatria e neonatologia a Siena

L'Università di Siena e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese organizzano la quinta edizione dell'evento formativo e scientifico “Specializzando in prima linea – informazione in formazione”: si tratta di un evento che si concentra sul tema dell’emergenza pediatrica, dalla teoria alla simulazione. L'iniziativa è promossa dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell'Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso che, all’Aou Senese, è direttore della Pediatria.

L'evento si svolge in due giornate: venerdì 12 dicembre, all’ospedale Santa Maria alle Scotte, nelle aule situate nel reparto di Pediatria al lotto 4, piano -4, si tengono le sessioni pratiche di simulazione; mentre sabato 13 dicembre, nell'Auditorium e nella Cripta del polo didattico di San Francesco, la parte teorico-congressuale.

In particolare, la giornata di sabato 13 dicembre inizia alle ore 8:30 con i saluti istituzionali da parte del rettore dell'Università di Siena, il professor Roberto Di Pietra, del direttore generale dell'Aou Senese, il professor Antonio Barretta; della professoressa Antonella Naldini, direttrice DMMS Università di Siena; della dottoressa Maria De Marco, direttrice sanitaria dell’Aou Senese e della professoressa Paola Piomboni, delegata alla Didattica Università di Siena. Il programma scientifico prevede diverse lectio magistralis di rilievo.

Tra queste, si segnalano gli interventi su “Le basi neurobiologiche dell'Autismo” tenuto dal dottor Stefano d'Arrigo della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano; su “Immunoterapia oncologica: lo stato dell'arte” presentato dal professor Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico e del Centro di Immuno-Oncologia dell’Aou Senese e professore ordinario di Oncologia dell’Università di Siena; e sul “Riconoscimento precoce e stabilizzazione del bambino critico” a cura di dottor Paolo Biban, direttore della Pediatria ad Indirizzo Critico e Patologia Neonatale all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

I lavori vengono suddivisi in sezioni tematiche focalizzate su casi clinici complessi, trattando l'emergenza in ambiti ultra specialistici quali: il bambino e il sistema nervoso centrale, le emergenze emato-oncologiche, il sistema respiratorio e il confronto con i chirurghi e, infine, la neonatologia. Prevista anche una sezione dedicata all’infermiere pediatrico e l’emergenza. L'evento si conclude con la sezione dedicata a “Cosa abbiamo imparato” che include una parte interattiva con giochi a risposte multiple.

Come gran finale della due giorni si tiene un altro evento speciale di beneficenza: il “Dancing for children – Xmas edition”. Sabato 13 dicembre, la discoteca Papillon di Monteroni d’Arbia ospita una cena spettacolo a partire dalle 21.30, cui segue un after dinner con dj set dalle 23.30. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Insieme per i Bambini onlus che raccoglierà fondi, il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di strumenti per il reparto di Pediatria.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa