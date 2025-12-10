Torna Musei in Valigia, il progetto che porta la cultura a fragili e anziani

Torna a dicembre Musei in Valigia, progetto che permette ai partecipanti di compiere un viaggio suggestivo alla scoperta dei musei cittadini e dei loro tesori, senza allontanarsi dal luogo in cui ci si trova. Il progetto, iniziato nel 2018, è rivolto ai soggetti socialmente fragili, agli anziani e alle persone affette da demenza senile e Alzheimer che sono impossibilitati a uscire dalle strutture di riferimento. È per loro che nasce è l’idea di “mettere il museo in valigia”: si tratta di una vera e propria valigia al cui interno sono custoditi materiali scelti per offrire un’esperienza speciale che intreccia l’esplorazione di immagini, oggetti curiosi, profumi, musiche, estratti audio ed altro ancora in una narrazione condivisa.

I mediatori di Fondazione MUS.E potranno giungere dagli ospiti delle strutture e centri diurni, semi-residenziali e residenziali della città di Firenze e li accompagneranno in una esperienza del tutto speciale, grazie alla narrazione interattiva e all’esperienza dell’arte.

Le valigie proposte sono: “Tutto il mondo in una stanza”, grazie alla quale vivere tutta la meraviglia delle scoperte del Cinquecento traendo lo spunto dalle straordinarie mappe della Sala delle carte geografiche in Palazzo Vecchio; “Noi del Novecento”, per tornare indietro nel tempo grazie alle opere del Museo Novecento, ripercorrendo la storia del XX secolo e avvicinandosi ai grandi artisti che ne hanno interpretato le vicende grazie alla loro poetica e al loro linguaggio; “La bottega dell’arte”, una “valigia del tempo” per scoprire la tecnica artistica della tempera all’uovo, alla preparazione dei pigmenti all’impostazione del disegno su tavola lignea fino all’esecuzione della pittura. Ancora, sarà possibile scegliere “Una storia alla moda” per un tuffo nella storia della moda cinquecentesca, traendo spunto dai ritratti della famiglia Medici del tardo Rinascimento o “La valigia dell’antiquario”, frutto dell’amore per l’arte di Stefano Bardini e Salvatore Romano: capolavori custoditi nei musei che ne portano i nomi testimoniano l’impegno di due grandi conoscitori e il portato di una ricca tradizione non solo di artisti, ma anche di maestri artigiani. I partecipanti saranno invitati a scoprire le storie che si intrecciano dietro alle opere e a crearne di nuove, tra realtà e fantasia.

Gli appuntamenti Musei in valigia si svolgono tutti i venerdì mattina, dal 12 dicembre al 23 gennaio 2025. Gli incontri sono gratuiti e sono dedicati ai soggetti fragili, agli anziani e alle persone con decadimento cognitivo senile e Alzheimer. Per informazioni e prenotazioni: museiaperti@musefirenze.it

Si ringraziano per il prezioso supporto: Unicoop Firenze, Aquila Energie, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Business Strategies, Rivoire, GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Fonte: Ufficio stampa