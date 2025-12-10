Una mostra dedicata alle abilità al Conservatorio Santa Marta

Una mostra dedicata alle abilità. Domenica 14 dicembre, alle ore 15, sarà inaugurata “Arte e abilità” l’esposizione allestita nei locali del Conservatorio Santa Marta di Montopoli organizzata dal Comune di Montopoli in Valdarno in collaborazione con le associazioni Abbracciami Aps, Geniali Odv e Fondazione Conservatorio Santa Marta con il patrocinio della Rete Inclusione EVV. Si tratta di una mostra collaterale a “Divine creature” l’esposizione già presente al conservatorio, il progetto di Adamo Antonacci e del fotografo Lorenzo Baldini, entrambe saranno visitabili fino al 15 gennaio 2026.

«L’iniziativa “Arte e Abilità” nasce con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare sul valore dell’arte come linguaggio universale e strumento trasversale di espressione – spiega la vicesindaca Irene Cavallini ­-. L’arte, infatti, ha la capacità di superare barriere culturali, linguistiche e fisiche, permettendo a ogni individuo di comunicare emozioni, vissuti e prospettive personali. Il progetto intende valorizzare la creatività come competenza fondamentale, accessibile a tutti indipendentemente dalle abilità individuali. L’iniziativa mira, inoltre, a diffondere una cultura dell’inclusione attraverso la promozione del binomio arte e abilità, ribadendo che ogni forma di espressione ha un valore e che la diversità, quando accolta e sostenuta, diventa una risorsa che arricchisce la comunità».

Montopoli ospiterà gli scatti speciali di Simone Marchiori, fotografo con disabilità, e le opere prodotte da bambini e ragazzi neurodivergenti nell'ambito dei laboratori: Ricordi in Materia a cura di Abbracciami aps e Artistabili a cura di Geniali Odv.

«Perché visitare la mostra? – aggiunge il fotografo Marchiori – Invito tutti a vedere le foto perché sono tutte bellissime e nuove. Grazie al Comune per avermi dato l’opportunità di esporre».

Un progetto nato nell’ambito della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

«Con Artistabili – ha detto Valeriano Dodde GeniAli - abbiamo voluto offrire ai ragazzi e alle ragazze che frequentano Geniali OdV uno spazio sicuro dove potersi esprimere senza giudizio. L’arteterapia ci aiuta a trasformare emozioni e pensieri in immagini condivisibili, creando relazione e benessere. Questa mostra per noi è un momento importante: permette al territorio di incontrare da vicino il lavoro fatto in questi mesi e di vedere quanto talento, impegno e desiderio di partecipare ci siano nelle persone con disabilità e neurodivergenze. Come associazione crediamo che l’inclusione passi anche da qui: dare a tutti la possibilità di mettersi in gioco e di sentirsi parte della comunità, non solo come destinatari di un progetto, ma come protagonisti».

«Le iniziative come questa – conclude Sabina Marmeggi di Abbracciami - si fanno testimoni e portano a conoscenza di tutta la comunità quanto il concetto prevalente rispettato alla disabilità vista come "mancanza " sia errato! Abbiamo "solo" bisogno di giusti approcci e adeguati supporti».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa