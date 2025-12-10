Un viaggio tra le stelle a Vinci: arriva la Festa dello Spazio

Vinci si prepara a guardare alle stelle con la 'Festa dello Spazio', un evento organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, che celebra il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, nel 1964. Il borgo toscano ospiterà iniziative dedicate a grandi e piccini, pensate per far scoprire l’universo e le meraviglie dell’esplorazione spaziale.

L’iniziativa è promossa dalla Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM), dal Gruppo Astrofili Montelupo Fiorentino e dal Club per l’UNESCO di Vinci, con il supporto del Comune di Vinci.

Tante le iniziative in programma. Si parte sabato 13 dicembre alla Biblioteca Leonardiana con Ilaria Cinelli, ingegnere senior con una carriera straordinaria tra ingegneria biomedica ed esplorazione spaziale. Dottorato di ricerca alla National University of Ireland, Galway, e studi presso l’International Space University, Cinelli è riconosciuta a livello internazionale per le sue missioni spaziali simulate e per il suo ruolo di mentore nella rete Space4Women delle Nazioni Unite. Nel 2023 è stata premiata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti come una delle 50 voci tecnologiche più influenti d’Europa.

Sabato 20 dicembre, sempre alla Biblioteca Leonardiana, sarà la volta di Marco Iozzi, astrofilo da oltre 30 anni e consigliere del Gruppo Astrofili Montelupo. Iozzi conduce ricerche presso l’Osservatorio Astronomico "Beppe Forti" e il suo osservatorio personale, e ha avuto l’onore di vedere un asteroide battezzato con il suo nome: (100726) Marcoiozzi. Tra osservazioni, articoli scientifici e divulgazione, Iozzi porterà i partecipanti a esplorare la bellezza del cielo come solo un vero appassionato sa fare.

Ma la Festa dello Spazio non sarà solo scienza: nel weekend del 13 e 14 dicembre i più piccoli potranno divertirsi con ToscanaBricks, il LEGO Users Group ufficiale della Toscana. Sarà allestita una piccola esposizione di modelli a tema spaziale e un’area di gioco libero, per stimolare fantasia e ingegno..

"L'anno dedicato al volo non poteva concludersi in modo migliore - ha detto il sindaco di Vinci, Daniele Vanni -. La Festa dello spazio, con ospiti importanti, ci permetterà di approfondire temi estremamente interessanti. Le giornate in biblioteca ci permetteranno di ricordare che la scienza e l’esplorazione non sono solo conquiste tecnologiche, ma anche ponti culturali che uniscono generazioni, professioni e passioni diverse".

Il programma

Sabato 13 dicembre, ore 16 - Biblioteca Leonardiana di Vinci: incontro con Ilaria Cinelli, Space Expert and Explorer, dal titolo 'I prossimi voli spaziali umani'.

Sabato 20 dicembre, ore 16.30 - Biblioteca Leonardiana di Vinci: incontro con Marco Iozzi, del Gruppo Astrofili Montelupo Fiorentino, dal titolo 'Comete, tra mito e scienza'.

Esposizione e area gioco libero di mattoncini LEGO a cura di ToscanaBricks:

Sabato 13 dicembre: 17.45 - 19.15

Domenica 14 dicembre: 10.30 - 13.00 e 15.30 - 18.30