Visita istituzionale del Generale Iacobelli ai Carabinieri della Toscana per gli auguri di Natale

Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri ‘Toscana’, presso la caserma “Baldissera”, dove ha incontrato il Comandante, Gen. B. Pierluigi Solazzo, i Comandanti Provinciali di tutta la Regione e una rappresentanza di militari in servizio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché i delegati delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il Generale Iacobelli, giunto per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, ha formulato i più fervidi auguri ai presenti.

Nel suo discorso ha evidenziato che, nel corso dei dodici mesi trascorsi al Comando dell’Interregionale “Podgora”, ha avuto l’opportunità di visitare numerosi reparti, apprezzando come negli uffici e tra i corridoi delle caserme — dove si svolgono molteplici e impegnative attività — si consumino veglie silenziose, tensioni operative, ma anche momenti di umana solidarietà, colleganza sincera e sostegno reciproco nelle difficoltà: quell’intima coesione che trasforma l’“IO” in “NOI”, facendo dei Carabinieri una forza unita e resiliente, pronta ad affrontare le sfide e le insidie più ardue e complesse.

Sfide che richiedono all’Arma di assumere un ruolo dai contorni sempre più articolati: non soltanto interventi di natura repressiva, ma anche la capacità di costituire un faro di speranza, un generatore di fiducia per la popolazione.

Occorre rinnovare il patto di fiducia tra l’Arma e i cittadini, fondato sulla prossimità, caratterizzata da ascolto, accoglienza, inclusione, e permeata da determinazione e coraggio.

Il Generale Iacobelli ha quindi rivolto un sentito ringraziamento a tutti i militari delle diverse articolazioni della Legione Carabinieri Toscana per l’impegno profuso nell’offrire risposte sempre più qualificate e aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze dei cittadini, invitandoli a proseguire lungo il percorso sinora intrapreso.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle famiglie, che sostengono in silenzio i loro cari in servizio, condividendone il quotidiano sacrificio

Prima di concludere la visita, il Generale ha conferito una Medaglia “Mauriziana” al Comandante Provinciale di Pisa, Colonnello Ivan Boracchia, il quale ha maturato — con meritevolezza — dieci lustri di carriera militare. Si tratta di un’importante onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, ai militari che hanno raggiunto i 50 anni di carriera (non di servizio militare), calcolati, secondo il Regolamento istitutivo della ricompensa, sulla base della somma tra gli anni di servizio effettivamente prestati e i periodi di comando.