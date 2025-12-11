'40 anni… suonati!': disponibili i biglietti per i concerti del Centro Busoni

Sono già in vendita i biglietti ed è possibile sottoscrivere le diverse formule di abbonamento alla stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Come gli anni precedenti, agevolazioni per i Soci Unicoop Firenze e i giovani che avranno possibilità di scegliere fra varie opzioni. È attiva anche la convenzione con le scuole di musica; i bambini sotto i 6 anni entrano sempre gratuitamente.

Torna anche la promozione "Regala Busoni", sottoscrivibile al Centro Busoni fino a martedì 23 dicembre 2025, idea alternativa e raffinata per i regali natalizi. L'acquirente potrà scegliere se regalare due concerti a 20 euro o quattro concerti a 40 euro, il destinatario potrà scegliere a quali concerti assistere fra tutti quelli presenti in stagione contattando preventivamente la segreteria del Centro Busoni.

I biglietti sono acquistabili alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19) e online su Eventbrite (esclusa la formula "SHARE THE MUSIC!").

Gli abbonamenti e "Regala Busoni" sono acquistabili esclusivamente al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in piazza della Vittoria 16.

Il programma completo dei concerti è consultabile sul sito www.centrobusoni.org

Vi aspettiamo numerosi nel quarantesimo anno di vita del Centro per festeggiare insieme all'insegna della grande musica!

TARIFFE

Biglietto singolo concerto

Intero € 15

Ridotto soci Unicoop Firenze € 12

Scuole di Musica € 5 (tariffa valida anche per un accompagnatore)

Under 30 - SHARE THE MUSIC € 15 (valido per l'ingresso di due persone)

Under 18 € 5

Under 6 gratuito

Abbonamento - 9 concerti­­

Intero € 108

Ridotto soci Unicoop Firenze € 85

Scuole di Musica € 40 (tariffa valida anche per un accompagnatore)

Under 30 - SHARE THE MUSIC € 108 (valido per l'ingresso di due persone)

Under 18 € 40

Mini abbonamento - 5 concerti

€ 60

Regala Busoni

4 concerti a scelta: € 40

2 concerti a scelta: € 20

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, 0571 711122 / 373 7899915, email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

