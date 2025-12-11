A Peccioli 19enne arrestato con 68 grammi di hashish

Cronaca Peccioli
Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto intorno alle 7.50 durante un normale servizio di controllo del territorio.

I militari hanno sottoposto a verifica l’auto guidata dal giovane e, nel corso della perquisizione, hanno trovato 68 grammi di hashish nascosti all’interno dell’abitacolo, oltre a una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Ufficio Corpi di Reato.

Il 19enne, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Pisa, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale.

